Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Ветровую электростанцию построят в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Сентября 2022, 13:35
Ветровую электростанцию построят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане планируют построить за счет иностранных средств ветровую электростанцию. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«В столице за счет иностранных частных средств планируем построить ветровую электростанцию (ВЭС). Данный вопрос прорабатываем совместно с представителями итальянской нефтегазовой компанией ENI (ТОО «Arm Wind») и Министерством энергетики РК», - сообщил аким столицы.

photo

На первом этапе мощность ветровой электростанции составит 50 МВт, с дальнейшей возможностью увеличения до более 100 МВт. По его словам, данный проект в сфере возобновляемых источников энергии позволит создать дополнительный существенный объем электроэнергии, тем самым обеспечит электроэнергией будущие районы застроек.

Сумма привлекаемых иностранных частных инвестиций - почти 50 млрд тенге. На данный момент ведется разработка ТЭО.

photo

« Глава государства обозначил особую важность расширения сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и развития электроэнергетической отрасли страны, так как сегодня энергетика играет ключевую роль в экономике страны. Президент отметил, что к 2030 году доля «зеленых» технологий в стране должна увеличиться до 15%», - написал аким.

photo

photo

Фото: Александр Куприенко


Инвестпроекты   Энергетика   Строительство   Зеленая энергетика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК