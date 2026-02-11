Ветроэнергетика Турции продолжает рост: установленная мощность достигла почти 16 ГВт

По данным отраслевого отчета Турецкой ассоциации ветроэнергетики (TÜREB), установленная мощность ветровых электростанций в Турции по состоянию на январь этого года достигла 15 934 мегаватт. Такой результат стал возможен после рекордного прироста в 2 141 мегаватт, введенных в эксплуатацию в течение прошлого года.

Развитие отрасли носит стабильный и последовательный характер. Наибольшая концентрация ветроэнергетических мощностей приходится на Мраморный регион — 6 968 мегаватт. Эгейский регион занимает второе место с показателем 4 495 мегаватт, за ним следует Центральная Анатолия с 1 733 мегаваттами.

Среди городов лидером по установленной мощности ветроэнергетики остается Измир (2 307 мегаватт). Далее следуют Чанаккале, Балыкесир, Стамбул и Маниса, говорится в статистическом отчете.

Президент TÜREB Ибрахим Эрден отметил, что 2025 год имеет ключевое значение не только с точки зрения наращивания мощностей, но и благодаря мерам по улучшению инвестиционного климата. По его словам, упрощение разрешительных процедур и развитие механизмов распределения мощностей создают более предсказуемые условия для инвесторов и способствуют долгосрочному планированию.

В TÜREB также подчеркнули, что целью является увеличить совокупную установленную мощность ветровой и солнечной энергетики до 120 тыс. мегаватт к 2035 году, что станет основным ориентиром для инвестиционной активности в ближайшие годы.

Ранее мы писали о том, что Турция продемонстрировала впечатляющий рост в области ветроэнергетики, заняв третье место в Европе по приросту мощности наземных ветряных станций.