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Ветроэлектростанцию построят в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Февраля 2023, 18:00
Ветроэлектростанцию построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют построить ветроэлектростанцию мощностью 10 МВт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов на брифинге сообщил, что строительство ветроэлектростанции планируется в Тайыншинском районе в 2023-2024-е годы.

«В рамках Концепции по переходу республики к «зеленой экономике» в области проводится работа по размещению объектов возобновляемых энергоисточников. Мы имеем 174 объекта по использованию возобновляемой энергии суммарной мощностью 70,3 МВт. В том числе Сергеевская ГЭС, шесть ветрогенераторов и 125 биокотлов. Внедрение проектов по возобновляемым источникам энергии способствует улучшению экологической обстановки в регионе, снижению количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в окружающую среду, снижению рисков крупномасштабных аварий», - сказал П.Шилов.


Энергетика   Северо-Казахстанская область   Строительство  
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