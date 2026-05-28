Вьетнам предложил ЕАЭС расширить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Заместитель премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунг предложил расширить сотрудничество между Вьетнамом и Евразийский экономический союз в сфере искусственного интеллекта, включая обмен подходами к регулированию технологий, защиту данных, кибербезопасность и совместные исследования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на пленарном заседании V Евразийского экономического форума в Астане, Хо Куок Зунг дал высокую оценку тематике текущего форума отмечая, что она является чрезвычайно актуальной ввиду формирующихся трендов. По его словам, обсуждение ИИ представляет стратегическую важность по мере того, как технологии стали новым ресурсом для роста государственного управления и национальной конкурентоспособности.

— Действующее соглашение между ЕАЭС и Вьетнамом создает хорошую основу для экономического сотрудничества между обеими сторонами. И это уже привело к хорошим результатам. В новом контексте мы должны также и дополнить вот эти направления сотрудничества, имеющиеся новыми направлениями по технологиям, — отметил он.

По словам вице-премьера, стороны могли бы наладить обмен политикой в сфере ответственного использования искусственного интеллекта, стандартов защиты данных и кибербезопасности.

Кроме того, он предложил углубить сотрудничество в исследованиях и разработках в области ИИ, в том числе в сферах «умного» сельского хозяйства, урбанистики и транспорта, а также усилить взаимодействие между исследовательскими центрами и образовательными учреждениями для подготовки кадров в области кибернетики и информатики.

— Эпоха ИИ уже данность. И это создаёт не только проблемы, но и возможности для тех стран, которые знают, как грамотно сотрудничать и как принимать свои временные решения. Вьетнам рассматривает ЕАЭС в качестве надёжного партнёра в этом направлении, в этом пути для выработки совместного пространство искусственного интеллекта в интересах обеих сторон, — отметил он.

Напомним, в Астане проходит V Евразийский экономический форум, основной темой которого стало "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".

Лидеры стран ЕАЭС по итогам мероприятия примут совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта, который ранее инициировал Казахстан.