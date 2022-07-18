18 Июля 2022 13:48

Ветхие дома в Алматы снесут за счет бюджета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе разрабатывается новая программа по сносу проблемных ветхих домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители ветхого дома по проспекту Райымбека 347 просили акима выделить средства для их расселения. Аким ответил, что в этом году в бюджете города на переселение средств не предусмотрено, но пообещал их выделить по возможности.

«Теперь стоит вопрос о том, чтобы программу реновации немного оживить за счет средств местного бюджета. Сейчас мы рассматриваем особо тяжелые случаи, то есть те дома, где людям на самом деле невозможно жить. По возможности буду предусматривать средства. Я сейчас пробую договориться с подрядчиками для того, чтобы взять в нагрузку расселение жильцов ветхих домов. Они будут строить, а вместо этого мне дадут возможность что-то снести и переселить людей», - сказал Е. Досаев.

Глава мегаполиса отметил, что новую программу планируют завершить осенью.

«По этой программе мы в каждом районе определим, где будет снос и в какие сроки мы сможем перевезти людей», - добавил он.

В этом году в Алматы с учетом планов частных застройщиков запланирован снос 32 ветхих домов на 278 квартир.