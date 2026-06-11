Ветеринарные паспорта для пасек введут в Казахстане

Депутаты Сената одобрили закон по вопросам племенного животноводства и пчеловодства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил сенатор Жанболат Жоргенбаев, основанием для разработки закона стал ряд системных проблем, накопившихся в сфере пчеловодства.

— На сегодняшний день селекционная и племенная работа в данном направлении развита недостаточно. Сохраняется зависимость от импорта. Кроме того, недостаточный карантинный контроль усиливает риски распространения заболеваний пчел. Указанные факторы негативно влияют на устойчивое развитие отрасли, — отметил он.

В связи с этим цель закона — регулирование деятельности субъектов пчеловодства, защита, рациональное использование и воспроизводство пчел, а также создание условий для повышения продуктивности отрасли.

В первую очередь, поправками совершенствуется терминологическая база. В частности, вводятся такие новые понятия, как «племенная пчелиная матка», «пчелиный трутень», «мед», «изолированный случной пункт», «пункт инструментального осеменения» и другие.

Также расширяется компетенция местных исполнительных органов по организации научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в сфере защиты, воспроизводства и использования пчел.

Главным нововведением является введение «ветеринарного паспорта пасеки». Он станет обязательным документом для учета пасек и проведения ветеринарно-профилактических мероприятий.

Кроме того, в закон включены нормы, направленные на усиление государственного контроля за состоянием селекционной и племенной работы.

Государственным инспекторам в области племенного животноводства будут предоставлены полномочия по контролю за состоянием селекционной и племенной работы, а также за качеством услуг по оценке продуктивности и индексной оценке племенных животных.

Также в сфере пчеловодства предусматривается создание единой Республиканской палаты по всем породам пчел на территории страны. Данная норма направлена на централизацию и координацию отрасли.

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