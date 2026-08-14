Ветеринары прокомментировали жалобы на рост числа бродячих собак в Кызылорде

В социальных сетях были опубликованы жалобы на то, что на центральных улицах города Кызылорды увеличилось количество бродячих собак, передает корреспондент Kazinform.

Сообщается, что одна из таких жалоб была опубликована в Instagram.

— В районе универсама стало очень много бродячих собак. Возле дома № 41 по улице Абая, перед цветочным магазином, они каждый день ходят стаями. Проходить мимо страшно, особенно опасно для детей. Хотелось бы, чтобы ответственные ведомства обратили внимание на эту проблему, — говорится в публикации.

На жалобу подобного содержания ответило управление ветеринарии Кызылординской области. По словам руководителя управления Шахмардана Койшыбаева, большое скопление собак на улицах чаще всего связано с их брачным периодом.

— Если вы столкнулись с такой ситуацией, можно обратиться по номеру 109 или в городскую ветеринарную станцию. Тем не менее, я не согласен с мнением о том, что в Кызылорде собак стало очень много. Собаки находятся на улице больше обычного в период их гона, то есть в весенние и осенние месяцы. Но у всех них есть хозяева. Согласно новому закону требования к содержанию животных были ужесточены. Если собака не содержится в загоне или представляет опасность для других людей, ее хозяину будет выписан штраф, — сказал Шахмардан Койшыбаев.

По его словам, в настоящее время местным акиматам поручено создать организацию по отлову собак. Передача этой работы частным организациям или создание специального учреждения в настоящее время рассматриваются.

Больше 500 жителей ВКО пострадали от укусов животных с начала года.