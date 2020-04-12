Ветераны Ордабасы оказали помощь нуждающимся

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Активисты ряда неправительственных организаций и представители мечетей в Ордабасинском районе Туркестанской области провели благотворительные акции по оказанию социальной помощи семьям, нуждающимся в социальной поддержке, во время объявленного чрезвычайного положения в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В частности, по инициативе Ордабасинского районного общественного объединения «Совет ветеранов» социально уязвимым гражданам было роздано мясо. 42 семьям с низким доходом помогло сообщество мечетей, распределив между ними мясо и 21 мешок муки, 500 масок.

При участии председателей женских советов сельских округов, организованных общественным объединением «Районный женский совет» и ассоциацией «Кажы аналар», 32 работницы ГКЗ «Темірлан аббаттандыру» получили продовольственные пакеты.

При участии неравнодушных граждан благотворительные акции найдут свое продолжение в регионе.