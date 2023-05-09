Ветеранов ВОВ поздравили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 мая аким с утра возложил цветы к мемориалу Славы, расположенному в Конаеве, почтив память героев минутой молчания. Затем обратился к собравшимся на площади жителям города с поздравительной речью.

«Победа над фашистской Германией состоялась благодаря единству народа, массовому героизму на полях сражений и неустанному труду в тылу. Мы никогда не забудем подвиг старшего поколения, грудью заслонившего страну и спасшего мир от фашизма. Сегодня в День Победы мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на полях сражений. Сейчас мы живем в экономически успешном, независимом и многонациональном Казахстане, в мире и согласии с ближними и дальними странами. Государством, исполнительной властью области проводится большая работа по поддержке ветеранов войны и тружеников тыла», - отметил Марат Султангазиев.

Мероприятия по случаю 78-годовщины Победы продолжились праздничным концертом творческих объединений. Марат Султангазиев посетил ветерана ВОВ Оксану Бетебаеву. Она была медсестрой на Полтавском фронте. За годы войны дважды получала ранения. Несмотря на это, продолжала нести службу, за что была награждена орденом ВОВ ll степени. Аким поздравил ветерана с праздником и пожелал ей крепкого здоровья. В свою очередь, она также выразила благодарность за внимание и пожелала мирного неба над головой.

Поздравление от акима услышал и житель поселка Алга Енбекшиказахского района, ветеран ВОВ Солтанбай Жарыкбасов. Аксакал, несмотря на свой преклонный возраст, полон энергии и сил. Секретом долголетия являются любовь и забота родственников, делится Солтанбай ата.

«Когда пришел фашист, все отправились на фронт. В том числе мой отец и двое моих братьев. Мое время пришло в 1943 году. Тогда я был призван в ряды армии и отправился в снайперское училище в Ташкент. Затем в апреле нас эшелоном отправили на Забайкальский фронт. Нам противостояли японские милитаристы. Много чего было, не хотелось бы, чтобы наши потомки это видели. Вернулся я в родные края лишь в 1950 году», - отметил фронтовик.

Марат Султангазиев поздравил ветерана с Днем Победы и выразил благодарность от имени всех жителей области.

«Ваша удивительная судьба и ваша стойкость - пример для всех нас. Сегодня для нас особенный день и огромное удовольствие лично Вас поздравить со знаменательной датой», - подытожил аким области.

По данным акимата, в Алматинской области остались 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому из них было выплачено по 1,5 миллиона тенге в честь Дня Победы.