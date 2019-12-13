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Ветеранов Шымкента поздравили с Днем независимости Казахстана
13 Декабря 2019 22:18
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким города Шымкента Ерлан Айтаханов поздравил ветеранов города с 28-летием независимости Казахстана и вручил им награды за активное участие в жизни мегаполиса, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
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Глава мегаполиса отметил вклад представителей старшего поколения в воспитание молодежи.
Помимо этого, высокие награды получили депутат Сената РК Н. Бекназаров, секретарь маслихата Г. Ташкараев, первый заместитель шымкентского городского филиала партии «Nur Otan» Б. Нарымбетов и другие.
Праздничный дастархан собрал в этот день около 300 участников войны, тружеников тыла. Они говорили о независимости, роли Первого Президента в ее становлении.
Автор: Марат Манаспаев
Ключевые слова: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Память, День Независимости , Шымкент, Общество,
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