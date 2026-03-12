Ветераны Кокшетау поддерживают проведение референдума

— Конституция — это не просто Основной закон. Это фундамент нашей Независимости, гарант справедливости, прав и свобод каждого гражданина. Это документ, который определяет, каким будет Казахстан завтра. Голос каждого — это выражение нашей гражданской позиции и ответственности перед будущими поколениями. От нашего выбора зависит, каким будет государство, в котором будут жить наши дети и внуки, именно поэтому так важно не оставаться в стороне, — подчеркнул Марат Ахметжанов.

Ветераны активно участвовали в диалоге, делились своими взглядами и поддержали проведение референдума, отметив необходимость выражения своего мнения.

— Акмолинцы всегда отличались высокой гражданской ответственностью и сплоченностью. Наш регион — это люди труда с активной жизненной позицией, которые понимают ценность стабильности, развития и общественного согласия. Мы вложили свою жизнь, все знания в развитие городов и сел, и не можем оставаться в стороне, когда в нашей стране происходят политические события такого масштаба, — отметил председатель совета ветеранов КУАМа Есболат Дюсенбаев.

В завершении встречи аким поблагодарил ветеранов за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что их участие в референдуме станет примером для молодежи и других жителей областного центра.