Ветерана ВОВ Абдигали Каймолдина проводили в последний путь в области Абай

В мероприятии приняли участие аким области Абай Берик Уали, представители командования регионального командования «Шығыс», департамента КНБ область Абай, ветераны, общественные деятели и жители региона.

Абдигали Каймолдин родился в 1921 году в селе Узынбулак Абыралинского района бывшей Семипалатинской области. В 1941 году он ушел на фронт, сражался на Сталинградском, Украинском, Белорусском и Балтийском фронтах. Был четырежды ранен.

После войны посвятил себя государственной и общественной деятельности, занимал различные ответственные должности. За боевые заслуги награжден орденом «Красная Звезда» и множеством медалей. В 2023 году Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева ему было присвоено звание «Халық қаһарманы» и вручен орден «Отан».

Во время церемонии прощания аким области зачитал соболезнование от имени Главы государства.

— Абдыгали Каймолдин был мужественным человеком, который будучи юношей ушел на фронт и внес весомый вклад в приближение Великой Победы. В мирное время активно участвовал в государственной и общественной деятельности, долгие годы беззаветно служил на благо Родины. Имя и светлый образ Абдыгали Каймолдина, служившего достойным примером, навсегда останутся в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме.

Фото: акимат области Абай

Берик Уали отметил, что жизненный путь Абдигали Каймолдина является ярким примером патриотизма, мужества и силы духа.

— Несколько месяцев назад мне посчастливилось навестить нашего уважаемого аксакала, мы душевно побеседовали. Он вспоминал прошлое, делился мудрыми мыслями, выражал надежду на светлое будущее страны и благословлял молодежь. Благодарил за визит и дал бата. Недаром говорят: «Қариясы бар елдің қазынасы бар». Наш герой прошел сквозь огонь войны и пользовался заслуженным уважением и в мирное время. Вся область гордилась им. Его жизнь — достойный пример для подражания. От имени всех земляков выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пусть земля ему будет пухом. Терпения вам и силы духа, — сказал глава региона.

Фото: акимат области Абай