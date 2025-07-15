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    16:42, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Ветерана ВОВ Абдигали Каймолдина проводили в последний путь в области Абай

    В Семее прошла церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны, Героем Казахстана Абдигали Каймолдиным. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Жители области проводили в последний путь Героя Казахстана Абдигали Каймолдина
    Фото: акимат области Абай

    В мероприятии приняли участие аким области Абай Берик Уали, представители командования регионального командования «Шығыс», департамента КНБ область Абай, ветераны, общественные деятели и жители региона. 

    Абдигали Каймолдин родился в 1921 году в селе Узынбулак Абыралинского района бывшей Семипалатинской области. В 1941 году он ушел на фронт, сражался на Сталинградском, Украинском, Белорусском и Балтийском фронтах. Был четырежды ранен.

    После войны посвятил себя государственной и общественной деятельности, занимал различные ответственные должности. За боевые заслуги награжден орденом «Красная Звезда» и множеством медалей. В 2023 году Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева ему было присвоено звание «Халық қаһарманы» и вручен орден «Отан».

    Во время церемонии прощания аким области зачитал соболезнование от имени Главы государства.

    — Абдыгали Каймолдин был мужественным человеком, который будучи юношей ушел на фронт и внес весомый вклад в приближение Великой Победы. В мирное время активно участвовал в государственной и общественной деятельности, долгие годы беззаветно служил на благо Родины. Имя и светлый образ Абдыгали Каймолдина, служившего достойным примером, навсегда останутся в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме.
    Ветерана ВОВ Абдигали Каймолдина проводили в последний путь в области Абай
    Фото: акимат области Абай

    Берик Уали отметил, что жизненный путь Абдигали Каймолдина является ярким примером патриотизма, мужества и силы духа.

    — Несколько месяцев назад мне посчастливилось навестить нашего уважаемого аксакала, мы душевно побеседовали. Он вспоминал прошлое, делился мудрыми мыслями, выражал надежду на светлое будущее страны и благословлял молодежь. Благодарил за визит и дал бата. Недаром говорят: «Қариясы бар елдің қазынасы бар». Наш герой прошел сквозь огонь войны и пользовался заслуженным уважением и в мирное время. Вся область гордилась им. Его жизнь — достойный пример для подражания. От имени всех земляков выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пусть земля ему будет пухом. Терпения вам и силы духа, — сказал глава региона.
    Жители области проводили в последний путь Героя Казахстана Абдигали Каймолдина
    Фото: акимат области Абай
    Жители области проводили в последний путь Героя Казахстана Абдигали Каймолдина
    Фото: акимат области Абай

     

    Теги:
    Герои ВОВ Регионы Казахстана Регионы Область Абай Халық Қаһарманы Общество ВОВ
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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