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Ветеран войны проголосовала на референдуме в Нур-Султане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Июня 2022, 18:21
Ветеран войны проголосовала на референдуме в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 97-летняя участница Великой Отечественной войны Раиса Сафоничева проголосовала в столичном Центре социального обслуживания «Шарапат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Получатели услуг центра социального обслуживания «Шарапат» смогли выразить свою позицию по поправкам в Конституцию, для этого в учреждении организована и работает участковая комиссия референдума.

«Настроение у получателей услуг хорошее и активное. Также для них организована ярмарка, раздача подарков для тех, кто проголосовал первым и тем, кто голосует впервые, а еще самому старшему получателю услуг – Раисе Егоровне», – сообщил директор центра «Шарапат» Асхат Алмабеков.

В Центре социального обслуживания «Шарапат» проживают 305 получателей услуг. Здесь находится участок референдума № 235.

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