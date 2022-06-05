Ветеран войны проголосовала на референдуме в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 97-летняя участница Великой Отечественной войны Раиса Сафоничева проголосовала в столичном Центре социального обслуживания «Шарапат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Получатели услуг центра социального обслуживания «Шарапат» смогли выразить свою позицию по поправкам в Конституцию, для этого в учреждении организована и работает участковая комиссия референдума.

«Настроение у получателей услуг хорошее и активное. Также для них организована ярмарка, раздача подарков для тех, кто проголосовал первым и тем, кто голосует впервые, а еще самому старшему получателю услуг – Раисе Егоровне», – сообщил директор центра «Шарапат» Асхат Алмабеков.

В Центре социального обслуживания «Шарапат» проживают 305 получателей услуг. Здесь находится участок референдума № 235.