Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Ветеран ВОВ в Алматы отмечает 100-летний юбилей

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Апреля 2023, 14:52
Ветеран ВОВ в Алматы отмечает 100-летний юбилей Фото: пресс-служба акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны-пограничнику, кавалеру двух орденов «Красной звезды», ордена «Отечественной войны 1 степени», Ордена «Курмет» полковнику в отставке Николаю Таратунину, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В 1941 году Николай Таратунин вместе со сверстниками были призваны на фронт, чтобы защищать Родину. Самоотверженно воевали на Западном, Сталинградском и Украинском фронтах, освобождая территории страны от захватчиков.

После войны фронтовик стал курсантом Алма-Атинского пехотного училища. С успехом завершив учебу, служил на границе - с Турцией, Ираном, Китаем и Японией. Николай Александрович живет с сыном, есть трое внуков и четверо правнуков, которые каждый год 9 Мая собираются вместе, чтобы поздравить с победой своего деда-ветерана.

photo

Ветерана поздравили представители акимата Алматы, республиканской общественной организации ветеранов-пограничников «Застава Тарландары», городского Совета ветеранов, партии АMANAT, военнослужащие управления по делам обороны, подростки из военно-патриотического клуба «Жас Сарбаз», военнослужащие десантно-штурмовых войск, представители филиала военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, общественного фонда Совет ветеранов ВОВ тружеников тыла и детей войны, военнослужащие Пограничной службы КНБ.

photo
photo

Акимат и предприниматели вместе с воинским пограничным гарнизоном, военнослужащими управления по ремонту техники и вооружения пограничной службы КНБ РК до юбилея отремонтировали дом ветерана и произвели уборку территории.

Государство, представители бизнеса, НПО, воинские подразделения оказывают постоянную поддержку ветеранам не только в период празднования Дня Победы. Производятся денежные выплаты, применяются различные льготы, оказывается помощь на дому, в том числе медиками.

Ранее сообщалось, что ветеранам ВОВ в Алматы планируют выплатить по 1,5 млн тенге ко Дню Победы.

photo
photo
photo
photo

photo

photo
photo
photo



Алматы   Юбилей   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана