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Ветеран ВОВ отдал свой голос на выборах в Жетысуской области

20 Ноября 2022, 14:29
Ветеран ВОВ отдал свой голос на выборах в Жетысуской области
20 Ноября 2022, 14:29

Ветеран ВОВ отдал свой голос на выборах в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, житель села Колык Сарканского района Берлибек Ыскакулы отдал свой голос, не оставшись в стороне от выборов Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аксакал уверен, что наша страна вступит в новую эпоху, что новоизбранный Президент внесет необходимые изменения и будет работать в интересах народа.

«Когда речь идет о будущем нашей независимой страны, мы все как один должны выполнять гражданский долг. Несмотря на то, что мне почти 100 лет, я чувствовал большую ответственность и одним из первых отдал свой голос. Я никогда не пропускал выборы. Желаю нашей стране мира, безопасности, благополучия и единства», - сказал ветеран.

По данным акимата Сарканского района, на сегодняшних выборах свои голоса отдадут 26 992 избирателя района.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области проголосовала на выборах 100-летняя бабушка.


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