Ветеран труда из Алматы победила на конкурсе видеороликов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ветеран труда, тыловик Надежда Непомилуева и заслуженный деятель РК Асылы Осман стали победителями в конкурсе лучших видеороликов по всей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представителей старшего поколения поздравили первый зампред алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Мейржан Отыншиев, депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсембаев и заместитель председателя городского филиала партии Кайрат Бисембаев.

В ролике рассказывается их история и трудовой путь, а также собственный взгляд на достижения страны за годы Независимости. Они отметили неоценимый вклад Елбасы в становлении государства и дали слова напутствия молодым, что нашло широкое признание у пользователей социальных сетей.

К примеру, Непомилуева Надежда Павловна - ветеран труда и тыла, трудовую деятельность начала почтальоном в годы ВОВ. Пенсионерка в настоящее время активно участвует в общественной работе города, на протяжении многих лет работала председателем комиссии по патриотическому и нравственному воспитанию при Ауэзовском районном Совете ветеранов. Надежда Павловна - заслуженный учитель КазССР, автор многих стихотворных произведений. На сегодняшний день вышли в свет пять сборников стихов ветерана.

«Забота о старшем поколении должна проявляться каждодневно. Мы понимаем как значимы для них забота и внимание. Их поддержка всегда остается и будет первостепенной целью партийцев», - отметил Мейржан Отыншиев.

Кроме того, партией «Nur Otan» всем победителям акции будут переведены денежные премии. Всего по стране определены 30 победителей, четыре из которых стали алматинцы.

Напомним, республиканская акция «Ардагерлерді ардақтайық» стартовала в начале октября и была приурочена к 30-летию Независимости РК.