Василий Грецкий родился в 1924 году в многодетной семье в городе Полоцк Витебской области Беларуси. В настоящее время проживает в городе Хромтау. По области он считается последним солдатом войны. За долгую жизнь ветеран стал свидетелем многих исторических событий и не остался в стороне от важной политической кампании в жизни страны.

В день референдума члены избирательной комиссии специально посетили ветерана на дому и организовали процедуру голосования. Василий Грецкий получил бюллетень, сделал свой выбор и опустил его в урну. Во время голосования все требования были полностью соблюдены, необходимые процедуры проведены в соответствии с законом. Активная гражданская позиция ветерана, прожившего более века, стала примером для многих.