    14:29, 15 Март 2026 | GMT +5

    Ветеран, перешагнувший вековой рубеж, сделал свой выбор на референдуме

    Ветеран Василий Грецкий, перешагнувший столетний рубеж, сделал свой выбор на республиканском референдуме по новой Конституции, передает агентство Kazinform.

    Ветеран, перешагнувший вековой рубеж, сделал свой выбор
    Фото: акимат Актюбинской области

    Василий Грецкий родился в 1924 году в многодетной семье в городе Полоцк Витебской области Беларуси. В настоящее время проживает в городе Хромтау. По области он считается последним солдатом войны. За долгую жизнь ветеран стал свидетелем многих исторических событий и не остался в стороне от важной политической кампании в жизни страны.

    В день референдума члены избирательной комиссии специально посетили ветерана на дому и организовали процедуру голосования. Василий Грецкий получил бюллетень, сделал свой выбор и опустил его в урну. Во время голосования все требования были полностью соблюдены, необходимые процедуры проведены в соответствии с законом. Активная гражданская позиция ветерана, прожившего более века, стала примером для многих.

    Регионы Казахстана Конституционная реформа Референдум-2026 Актюбинская область
    Динара Жусупбекова
