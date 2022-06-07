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    18:50, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Ветеран МВД поделился предложениями по борьбе с коррупцией с Президентом РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев принял государственного деятеля и ветерана органов внутренних дел Каирбека Сулейменова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы Каирбек Сулейменов поделился видением дальнейших перспектив развития правоохранительной системы и гражданского общества, в том числе в контексте реализации всесторонних масштабных реформ в нашей стране. Он также высказал ряд предложений по вопросам борьбы с коррупцией.


    Теги:
    Президент Казахстана Борьба с коррупцией МВД РК Правоохранительные органы Президент
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