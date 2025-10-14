Ветер в Таразе напомнил о необходимости обрезки деревьев

По прогнозам синоптиков, умеренный ветер в Таразе сохранится до конца недели. Чтобы избежать последствий, горожанам советуют проверить деревья возле домов и, если ветви угрожают линиям электропередачи, подать заявку на их обрезку через службу «109». Работы выполнят специалисты «Жасыл Ел-Тараз».

Накануне из-за непогоды в городе упали 17 деревьев, 13 из которых коммунальщики убрали в тот же день. Повреждения зафиксированы и на объектах инфраструктуры — вышли из строя 12 светофоров, временно отключалась электроэнергия в пяти школах.

— На 11 трансформаторных подстанциях произошли аварийные отключения. Всего поступило 147 обращений от жителей по перебоям с электроэнергией, по 56 из них электроснабжение уже восстановлено, по остальным 91 ведутся работы, — сообщили в городском акимате.

Ликвидацией последствий занимаются 53 специалиста и более 20 единиц техники.

