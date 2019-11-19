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Ветер, туман и низовая метель ожидаются в Казахстане 19 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), в центре и на востоке республики днем местами пройдет сильный снег. Местами ожидаются усиление ветра, туман, низовая метель, на севере и востоке – гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Алматинской, Туркестанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, Жамбылской областях местами – туман, в Кызылординской, Атырауской областях местами – гололед, в Жамбылской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами – низовая метель.
В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами – метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, в Костанайской области местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области местами – гололед.
В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
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