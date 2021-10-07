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    00:14, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ветер и туман ожидаются в некоторых областях Казахстана 7 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ветреную погоду и туман прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 7 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 14-16 тепла. На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря.

    В Актобе ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 9-11 тепла.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 11-13 тепла. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 7-9 тепла.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днём 9-11 тепла.

    В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 11-13 тепла. По области ожидается пыльная буря.

    В Павлодаре переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидается туман.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 9-11 тепла. Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 7-9 тепла.

    В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, туман, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 8-10 тепла. В горных районах Жамбылской области ожидается туман.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 14-16 тепла.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 11-13 тепла.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 1-3 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

    В Алматы переменная облачность, днём и ночью дождь со снегом, ветер 2-7 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 15-17 тепла.

    Напомним, в семи регионах Казахстана 7 октября ожидаются штормовые явления.

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