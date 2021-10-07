Ветер и туман ожидаются в некоторых областях Казахстана 7 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ветреную погоду и туман прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 7 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 14-16 тепла. На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 9-11 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 11-13 тепла. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 7-9 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днём 9-11 тепла.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 11-13 тепла. По области ожидается пыльная буря.

В Павлодаре переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидается туман.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 9-11 тепла. Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 7-9 тепла.

В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, туман, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 8-10 тепла. В горных районах Жамбылской области ожидается туман.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 14-16 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 11-13 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 1-3 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

В Алматы переменная облачность, днём и ночью дождь со снегом, ветер 2-7 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 15-17 тепла.

Напомним, в семи регионах Казахстана 7 октября ожидаются штормовые явления.