Ветер и понижение температуры ожидается на большей части территории Казахстана

2 Декабря 2022, 00:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана ожидается ветер и понижение температуры. На западе и крайнем севере республики погода будет без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 1-3 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13-15 градусов мороза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

В Жезказгане облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 10-12 мороза. На севере, востоке области ожидается низовая метель.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса мороза, днем 16-18 мороза. На юге, востоке области ожидается низовая метель.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днем 18-20 мороза. Ночью на юго-востоке области ожидается низовая метель.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем до 2 мороза. В горных и предгорных районах области ожидаются туман, гололед.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов мороза, днем 15-17 мороза.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 8-10 мороза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днем 17-19 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днем 16-18 мороза.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днем 16-18 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 3-5 мороза.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем 1-3 мороза.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем до 2 мороза.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 6-8 мороза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, снег, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днем 15-17 мороза.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днем 19-21 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 1-3 мороза.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются снег, низовая метель, усиление ветра 15-25 м/с, в горных районах юга, юго-востока страны - сильный снег, туман, гололед. На западе и крайнем севере республики погода будет без осадков.