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Ветер, гололед, туман и осадки ожидаются в ряде регионов Казахстана

10 Ноября 2021 16:42
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Ветер, гололед, туман и осадки ожидаются в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На северо-западе, востоке Акмолинской области ожидаетсягололед. Днем на западе области низовая метель. Ветер юго-западный ночью на юго-востоке, днем на северо-западе области 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидается гололед.

Ночью на юго-западеи в цетреАктюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере и востоке области ожидаютя гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается гололед.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северный с переходом на юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается туман.

Днем на северо-западе Кызылординской областиожидаетсяветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

Ночью в южных и горных районах Туркестанской области ожидается туман.


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#Акмолинская область   #Актюбинская область   #Западно-Казахстанская область   #Карагандинская область   #Кызылординская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Погода  
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