Вести учет казахстанских ремесленников предложила депутат

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова предложила Национальному бюро статистики вести учет ремесленников, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Еще одна огорчающая нас вещь, это малое количество ремесленников. По ним также нужна статистика. Например, в каком регионе Казахстана и сколько людей плетут кнуты? Сколько мастеров по изготовлению домбры? В прошлый раз, когда мы обсуждали закон об образовании и культуре, представитель Минкульта нам сообщил, что мы даже домбру закупаем в Китае, — сказала Жулдыз Сулейменова на заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, по обсуждению законопроекта по вопросам государственной статистики и управления данными.

Она также поднял вопрос о том, что культурные программы составляются без точной статистики, связанной с ремеслами.