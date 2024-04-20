Вести учет казахстанских ремесленников предложила депутат
Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова предложила Национальному бюро статистики вести учет ремесленников, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Еще одна огорчающая нас вещь, это малое количество ремесленников. По ним также нужна статистика. Например, в каком регионе Казахстана и сколько людей плетут кнуты? Сколько мастеров по изготовлению домбры? В прошлый раз, когда мы обсуждали закон об образовании и культуре, представитель Минкульта нам сообщил, что мы даже домбру закупаем в Китае, — сказала Жулдыз Сулейменова на заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, по обсуждению законопроекта по вопросам государственной статистики и управления данными.
Она также поднял вопрос о том, что культурные программы составляются без точной статистики, связанной с ремеслами.
— Сколько мастеров изготавливает домбру, сколько человек изготавливает кобыз, сколько человек плетет кнуты, сколько человек варят мыло? Ведь это все наши традиции. Нам нужно знать все это. Такие данные необходимы. Потому что мы начинаем духовно-идеологические программы. Но было бы лучше, если бы в основе этого была реальная статистика, — заявила депутат.