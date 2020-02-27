Весна может быть сложной – Кумар Аксакалов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов дал поручения по подготовке к предстоящему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона подчеркнул на заседании акимата, что если не принять своевременные меры, то весна может быть очень сложной. Об этом, по его словам, говорят и сведения синоптиков. По области влагозапасы превышают среднемноголетние нормы и уровень 2017-го года. В то же время глубина промерзания меньше показателя 2017-го года на 20 см. Высота снежного покрова по области варьируется от 17 до 48 см - это выше нормы. Наибольшее количество осадков в Айыртауском, им.Г.Мусрепова и Шал акына районах.

«У нас наиболее подвержены паводкам 92 населенных пункта, но география может моментально расшириться. Акимам районов нужно проработать все вопросы. Наличие тяжелой техники, в первую очередь. Наиболее эффективная мера защиты сел, домов – обвалование. Техника должны быть готова. Не будет хватать техники у нас, нужно искать в других регионах. Сельхозтоваропроизводители должны помогать своей техникой. Должны быть лопаты, бары, экскаваторы. Нужно провести ревизию всех лодок», - поручил К.Аксакалов.

Аким области отметил, что в этих населенных пунктах необходимо как можно быстрее вывезти снег. Аналогичное поручение получил аким Петропавловска Булат Жумабеков. Глава региона раскритиковал темпы уборки снега с улиц города.

«По вывозу снега продолжает поступать много жалоб. Особенно по Петропавловску. Булат Серикович, не успеваете. В две смены работаете, надо – организуйте три смены. Большее количество техники надо добавлять. Огромный поток снега идет. У вас рапорт был бодрый, но, думаю, люди не согласятся. Снега еще везде много. Особенно обратите внимание на дворы, которые попадают под подтопление. До 10 марта нужно вывезти с этих территорий», - подчеркнул К.Аксакалов.

Он поручил заранее подготовить инертные материалы, уже сейчас наполнить мешкотару, проинструктировать людей, которые будут задействованы в период паводка.

«План по эвакуации людей актуализировать. Все проверить. Пункты обеспечить необходимым инвентарем и продуктами питания. Подготовить списки тяжелобольных людей, беременных, которых нужно доставить заблаговременно либо в райцентры, либо в Петропавловск. Это должен быть отдельный список. Председатель эвакуационной комиссии Руслан Алишев должен провести эту работу», - сказал К.Аксакалов.

Аким области обратил внимание на то, что в столь непростой период важна слаженная работа всех структур.

«Вода приходит из Карагандинской области, Нур-Султана. Там осадков выпало много. Все это может прийти к нам. Не хочется вносить панику, но мы должны быть готовы к организованной работе. В селекторном режиме в заседании участвуют руководители агроформирований в районах области. Помогайте в случае необходимости техникой и ГСМ. Только сообща мы можем максимально провести работу, чтобы был минимальный ущерб для жизни и имущества наших граждан», - сказал К.Аксакалов.