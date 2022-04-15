Весенний сев в Жамбылской области завершен на 80%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, находящийся с рабочей поездкой в Жамбылской области, посетил отдаленные районы и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В рамках программы поездки глава ведомства посетил Шуский район, где осмотрел начало строительства нового сахарного завода, встретился с рабочими.

Далее министр изучил дождевальные и капельные системы, отметив, что перспективы увеличения эффективности орошаемого земледелия неразрывно связаны с широким применением водосберегающих технологий орошения, которые позволяют снизить водозатратность и увеличить урожайность путем точечной подачи воды и питательных элементов.

«Благодаря оказываемым мерам господдержки увеличились площади орошаемых земель, где применяются водосберегающие технологии. В рамках нацпроекта по развитию АПК предусмотрено довести их площади до 450 тыс. га», - сообщил Ербол Карашукеев.

В Кордайском районе глава ведомства ознакомился с комплексом теплиц GreenWill, осмотрел уникальную аквапоническую теплицу.

Министра проинформировали, что метод аквапоники основывается на одновременном разведении рыбы и выращивании растений без грунта на питательных растворах. В качестве удобрений применяется природный бактериальный процесс синтеза органического растворимого удобрения для растений, т.е. это полностью натуральный процесс.

Глава ведомства проконтролировал ход весенне-полевых работ, отметив что Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» уделил особое внимание качественному проведению весенне-полевых работ и обеспечению фермеров необходимыми средствами

Осмотрев поля, где идут посевные работы, он отметил хороший уровень влаги в почве. В регионе в достаточном количестве имеется семян, удешевленного дизтоплива, удобрений и других необходимых средств для успешного сева. На сегодня весенний сев в области завершен на 80%.

Далее Е.Карашукеев посетил Меркенский сахарный завод по переработке сахарной свеклы, проверил готовность к запуску производства, отметив значимость выпускаемой продукции для достижения импортозамещения.

На встрече со свекловодами Жамбылской области участники обсудили вопросы развития отрасли и проблемные моменты. Ербол Карашукеев рассказал о принимаемых государством мерах поддержки отрасли.

Как сообщил глава ведомства, сельхозтоваропроизводителям предусмотрено возмещение затрат на приобретение семян, удобрений и гербицидов, техники, предоставляются инвестиционные субсидии, льготное кредитование на пополнение оборотных средств.

Министр также проинформировал, что ведется работа по снижению стоимости удобрений. По его словам, министерству удалось снизить цену на аммиачную селитру, ведутся переговоры с ТОО «Казфосфат» о снижении цены на аммофос.

Свекловоды задали ряд вопросов, которые касались роста цен на средства производства, изменения правил системы субсидирования, водоснабжения и землепользования.

По итогам совещания глава ведомства поручил включить представителей Ассоциации свекловодов Жамбылской области в рабочую группу по реформированию системы субсидирования.

Ербол Карашукеев завершил первый день рабочей поездки посещением и знакомством с работой КХ «Ар-Ас», которое занимается племенным коневодством, производством кумыса.

Сегодня рабочая поездка министра продолжится, планируется проверить ход весенне-полевых работ в Жамбылском районе, осмотреть пастбищные угодья, а также встретиться с товаропроизводителями области.