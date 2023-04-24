Весенний сев в Акмолинской области начнется 15 мая

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Весенний сев в Акмолинской области, по традиции, начнется 15 мая и продлится до начала июня. О том, как будет проходить посевная кампания в текущем году, на прошедшем брифинге сообщил и.о. руководителя управления сельского хозяйства Акмолинской области Хасым Иткусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер обрадовал акмолинцев сообщением о том, что прошедший год стал для региона рекордным по валовому сбору зерна - 5,3 млн тонн со средней урожайностью в 11,6 ц/га. Кроме того, по итогам 2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства по области превысил 1 трлн 75 млн тенге, что является одним из лучших показателей по республике.

«Привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составили 97,3 млрд тенге. Экспорт сельскохозяйственной продукции - 432,2 млн долларов США. Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта сельхозпродукции составляет 12,8%. Объемы экспорта зерна в 2022 году составили 2,2 млн тонн, что на 11 тысяч тонн больше уровня 2021 года, отгрузка муки увеличилась на 103,4 тысячи тонн», - озвучил основные показатели Хасым Иткусов.

По словам выступающего, в текущем году, согласно прогнозной структуре посевных площадей, в Акмолинской области планируется провести яровой посев на площади 5,2 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых культур - на площади 4,7 млн га, масличных культур - на площади 366 тысяч га. Кормовые культуры будут размещены на площади 210 тысяч га, что на уровне показателей прошлого года.

«Для проведения весенне-полевых работ регион полностью обеспечен семенами сельскохозяйственных культур. Засыпано семян зерновых и зернобобовых – 533 тысяч тонн, или 100,6% от потребности, масличных – 8,2 тысячи тонн (100%), кормовых – 10 тысяч тонн (100%) и картофеля 11 тысяч тонн (100%). В то же время на сегодня в аттестованных субъектах семеноводства еще имеются порядка 20 тысяч тонн семян высоких репродукций, предназначенных для проведения сортосмены, сортообновления. Хотелось бы напомнить, что за приобретение семян у аттестованных субъектов семеноводства сельхозтоваропроизводителям области предусмотрены субсидии. Для этих целей из местного бюджета выделены финансовые средства в объемы 617 млн тенге», - отметил выступающий.

Не менее важное значение для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почвы имеет внесение минеральных удобрений. Из общей потребности области в минеральных удобрениях в 110 тысяч тонн заключено договоров на 40,1 тысячи тонн, или 36,5%. Местным бюджетом в текущем году на программу удешевления минеральных удобрений выделено 3,2 млрд тенге.

«Весенний сев Акмолинской области по традиции начнется с 15 мая. Завершаем где-то к началу июня - до 4-5 числа», - добавил Хасым Иткусов.

Прогнозы на предстоящий урожай суеверные аграрии делают с осторожностью. В целом, как отметил спикер, запасы снега и погодные условия находятся на привычном уровне, пока никаких негативных влияний не ожидается.

Фото: РСК Акмолинской области