Весеннее ЕНТ начнется 10 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Весеннее Единое национальное тестирование начнется 10 марта и продлится до 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ведомства пояснили, что мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдет в компьютерном формате. Если раньше тестирование весной проводилось в течение 10 дней, то в этот раз в распоряжении участников целый месяц. Зарегистрироваться на ЕНТ можно по ссылке app.testcenter.kz .

Количество предметов остается прежним – три обязательных и два профильных. На тестирование в общем дается 4 часа (240 минут). Участники ЕНТ максимально могут набрать 140 баллов.

«Желающие поступить на платное отделение вуза могут пройти регистрацию на сайте Национального центра тестирования. ЕНТ будет проходить с 10 марта по 10 апреля. Тестирование в электронном формате пройдет по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера». Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения. Исключить подставных лиц на ЕНТ позволит цифровая идентификация личности – Face ID. Все это позволит усилить контроль за соблюдением принципов академической честности», – отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Необходимо напомнить, что при проведении ЕНТ будут соблюдены санитарные требования.