17:40, 25 Май 2021 | GMT +6
Веселый кортеж выпускников сняли на видео в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Выпускники школы устроили веселый кортеж на дорогах Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео кортежа появилось в Instagram . На кадрах можно заметить автомобилей без номеров, из окон которых высунулись несколько человек.
«В Узынагаче сегодня жарко, поздравляем с окончанием школы», - говорится в посте.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области прокомментировали ролик.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению участников кортежа, по результатам которых будут приняты меры административного воздействия», - сообщили в полиции.