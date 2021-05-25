Веселый кортеж выпускников сняли на видео в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Выпускники школы устроили веселый кортеж на дорогах Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео кортежа появилось в Instagram . На кадрах можно заметить автомобилей без номеров, из окон которых высунулись несколько человек.

«В Узынагаче сегодня жарко, поздравляем с окончанием школы», - говорится в посте.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области прокомментировали ролик.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению участников кортежа, по результатам которых будут приняты меры административного воздействия», - сообщили в полиции.