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    17:40, 25 Май 2021 | GMT +6

    Веселый кортеж выпускников сняли на видео в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Выпускники школы устроили веселый кортеж на дорогах Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео кортежа появилось в Instagram . На кадрах можно заметить автомобилей без номеров, из окон которых высунулись несколько человек.

    «В Узынагаче сегодня жарко, поздравляем с окончанием школы», - говорится в посте.

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области прокомментировали ролик.

    «В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению участников кортежа, по результатам которых будут приняты меры административного воздействия», - сообщили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Видео Общество Алматинская область Правоохранительные органы
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