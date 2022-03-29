Вещи, техника, восемь единиц оружия: мародеров задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Зимние шапки, нижнее белье, вещи, мелкая техника, 8 единиц оружия – все это изъяли при задержании пятерых жителей мегаполиса, участвовавших в разграблении магазинов в период массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции, один из задержанных утверждает, что зашли только в оружейный магазин и пункт обмена валют.

По словам полицейских, награбленное было спрятано в доме. Они изъяты в качестве вещественных доказательств.

В оружейном магазине в ночь на 6 января молодые люди похитили 5 гладкоствольный ружей, 1 нарезное и 2 оружия для подводной охоты. Откуда были украдены носимые вещи – установит следствие.