Весь мировой цикл технологического, научно-технического развития происходит на латинской графике – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переход на латиницу будет одним из важных моментов трансформации, перехода на другой уровень технологического, технического, гуманитарно-духовного развития страны. Таким мнением поделился известный политолог, депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь мировой цикл технологического, научно-технического развития на сегодняшний день происходит именно на латинской графике. Наука, в том числе точная наука, развивается на основе латиницы. Поэтому переход Казахстана к латинице является важным аспектом перехода на новый уровень именно технологического развития. Альтернативы для латиницы у нас нет», - прокомментировал депутат.

Что касается нового проекта алфавита казахского языка на латинской графике, по его словам, новая модель является очень удобной и в то же время технологичной.

«Большинство граждан согласилось с тем, что этот вариант латиницы является оптимальным. Поэтому мне кажется, на основе экспертно-научных изысканий мы нашли самую оптимальную модель латинской графики. Для детей латиница является удобной, так как все детские игры, смартфоны разработаны на основе латинской графики. С этой категорией у нас никаких проблем не будет. Мне кажется, переход на латиницу будет одним из важных моментов трансформации нашего народа, перехода на другой уровень технологического, технического, гуманитарно-духовного развития страны», - добавил Ерлан Саиров.

Напомним, ранее новую версию алфавита казахского языка на латинице представили в Правительстве. Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике.