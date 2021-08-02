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    08:27, 02 Август 2021 | GMT +6

    Весь Казахстан остается в «красной зоне»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Как сообщалось, 1 августа единственный регион Казахстана, остававшийся в «желтой зоне» - Туркестанская область - перешел в «красную зону» по распространению коронавируса в регионе.

    По данным на 2 августа, в «красной зоне» по-прежнему все регионы Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангыстауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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