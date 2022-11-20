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Верю в светлое будущее - ученый Асылы Осман проголосовала одной из первых в Алматы

20 Ноября 2022, 09:30
Верю в светлое будущее - ученый Асылы Осман проголосовала одной из первых в Алматы
20 Ноября 2022, 09:30

Верю в светлое будущее - ученый Асылы Осман проголосовала одной из первых в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель Республики Казахстан, член АНК, известный ученый Асылы Осман одной из первых проголосовала на избирательном участке №64 в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти выборы определят судьбу страны. Наш Кабанбай батыр говорил, что «хан один, а остальные должны подставить ему свое плечо». На мой взгляд, ничто не может сравниться с силой этого слова. Именно поэтому мы сегодня сделали свой выбор. Пришло время старшему поколению, руководящему страной, подать пример тем, кто придет после него. Верю в светлое будущее и ожидаю хороших результатов от выборов», - сказала Асылы Осман.

В Алматы работают 600 избирательных участков. Право голоса в городе имеют более 1 миллиона 176 тысяч человек. Избирательные участки открыты с 7:00 до 20:00 по местному времени.


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