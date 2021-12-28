Вертолеты медавиации в Казахстане ежедневно осуществляют до 15 вылетов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» Министерства здравоохранения РК Гумырбек Агыбаев рассказал о работе службы медицинской авиации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК сообщил, что медавиция занимается транспортировкой пациентов, проводит операции, доставляет донорские органы и биоматериал. В среднем осуществляется от 3 до 15 вылетов в сутки.

Гумырбек Агыбаев отметил, что каждое дежурство их сотрудников – это спасенные жизни. Именно медицинская авиация прилетает на помощь туда, где в ней нуждаются, независимо от затрудненности маршрута. Все самолеты и вертолеты оснащены высокотехнологичным современным медоборудованием.

«Наибольшая доля вылетов осуществляется для оказания медицинской помощи в случаях травм, как правило, по причине ДТП, а также при патологиях детей и новорожденных, болезнях системы кровообращения, при акушерско-гинекологических, хирургических, терапевтических и других заболеваниях», - перечислил заместитель председателя правления.

В настоящее время службой медавиации используются 24 самолета и 13 вертолетов, все они сертифицированы в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан.

За весь период деятельности с 2011 по ноябрь 2021 года выполнен 20 481 полет медицинской авиацией. Кроме того, по причине отсутствия медицинских изделий или специалистов соответствующей квалификации по месту нахождения пациента воздушными судами регулярных рейсов гражданской авиации было выполнено 152 вылета для оказания очной консультативной и оперативной помощи на местах.

Также осуществлено 75 вылетов для изъятия и транспортировки донорских органов. Выполнено 92 зарубежных вылета в 24 страны мира с целью транспортировки граждан Республики Казахстан и кандасов в клиники страны, находящиеся в критическом состоянии за рубежом.

Гумырбек Агыбаев подчеркнул, что, когда речь идет о транспортировке пациента, это может стать решающим фактором в его спасении. За десятилетний период помощь оказана 25 155 гражданам, выполнено 29 620 медицинских услуг, из них: транспортированы в медучреждения 19 643 пациента, проведено 1546 операций, 4258 очных консультаций. По мнению спикера, это не только цифры, за каждым вылетом стоят судьбы людей, которым была оказана своевременная экстренная медицинская помощь.

Специалисты медавиации занимаются дистанционным консультированием пациентов. Экспертами-медиками городов Нур-Султана и Алматы, реаниматологами, акушерами-гинекологами, инфекционистами, пульмонологами, кардиологами, нефрологами за 11 месяцев 2021 года оказано 1775 дистанционных медицинских услуг. Ситуационным центром Национального координационного центра экстренной медицины за этот же период проведено 215 802 консультации для критических пациентов.

В завершение Гумырбек Агыбаев подчеркнул, что служба «воздушной скорой помощи» имеется не в каждой стране мира, более того, лишь в немногих странах помощь населению в форме медицинской авиации оказывается на бесплатной основе.