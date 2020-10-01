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Вертолетную площадку для райбольницы построил туркестанский предприниматель

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Октября 2020, 14:46
Вертолетную площадку для райбольницы построил туркестанский предприниматель

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе Туркестанской области местный предприниматель построил за свой счет площадку для посадки вертолета на собственном земельном участке, расположенном возле районной больницы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ранее вертолеты, доставлявшие тяжелобольных в областные лечебные учреждения, приземлялись на посевные поля у границы населенного пункта.

Известно, что для спасения жизни пациента важна каждая секунда. Развитие санавиации позволяет не только приблизить медицинскую помощь для жителей районов, но и дает возможность оперативно оказать высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам. Таким образом, новая вертолетная площадка при больнице будет способствовать эффективному функционированию службы экстренной доставки тяжелобольных пациентов силами санавиации.

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Отметим, ранее предприниматель Канат Мырзахметов уже успел заслужить благодарность и уважение в районе, сделав ряд пожертвование местной больнице «Атакент». Во время борьбы с пандемией в стране он передал районным больницам в общей сложности 12 аппаратов ИВЛ. Кроме того, он также не остался в стороне и оказал помощь землякам во время паводков в регионе.

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