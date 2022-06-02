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Вертолет с избирательной урной отправят на месторождение Кашаган
2 Июня 2022 23:00

Вертолет с избирательной урной отправят на месторождение Кашаган

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О предстоящем референдуме говорили в Атырауской области. Мажилисмены встретились с коллективом предприятия, на котором производят химические реагенты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Депутаты разъяснили вносимые в Конституцию поправки и призвали всех принять активное участие в политической кампании. К слову, сделать свой выбор смогут и те, кто работает в регионе вахтовым методом. Для них подготовлен специальный избирательный участок. А на самое отдаленное месторождение Кашаган, расположенное на шлейфе Каспийского моря, отправят вертолет с избирательной урной.

«Я призываю всех граждан нашей страны выразить свою гражданскую позицию. Каждый казахстанец должен понимать важность предстоящего референдума. Это очень важно для будущего нашего государства», - подчеркнул мажилисмен Серик Ерубаев.


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