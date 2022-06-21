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Вертолет привлекли для тушения горящего сухостоя в столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Июня 2022, 09:12
Вертолет привлекли для тушения горящего сухостоя в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжают тушить горящий со вчерашнего дня камыш в районе озера Большой Талдыколь, передает МИА «Казинформ».

«Вчера в 15:03 по шоссе Коргалжын, в районе озера Большой Талдыколь, на открытой территории в труднодоступной заболоченной местности произошло загорание камыша на ориентировочной общей площади 6,5 га. Силами ГКП «Астана Орманы» произведена опашка земли по периметру горения. Угрозы распространения огня на зеленый пояс г.Нур-Султан нет. В ликвидации задействованы 122 человека личного состава и 30 ед. техники ДЧС г.Нур-Султан и коммунальных служб. Сегодня в 08:09 с аэродрома Нур-Султана для тушения вылетел МИ-8 АО «Казавиаспас», - сообщили в МЧС РК.

Ранее сообщалось, что предварительная площадь пожара составила 1 га.


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