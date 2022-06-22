22 Июня 2022 19:41

Вертолет МЧС привлекли к тушению природного пожара в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области горят леса и поля. Природные пожары охватили территорию Каркаралинского и Бухаржырауского районов. На месте происшествия работают около 300 человек, 44 единицы техники и 2 вертолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ликвидации пожара на территории Кувского лесничества в Каркаралинском районе задействованы силы и средства департамента по ЧС Карагандинской области, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы, АО «Казавиаспас» МЧС, РГКП «Казавиалесоохрана», ТОО «Алтай Полиметалы».

Продолжаются сбросы воды авиацией АО «Казавиаспас» МЧС. По состоянию на 17:00 22 июня осуществлено 12 сбросов воды.

«Принятыми мерами пожар локализован на предварительной площади 250 га. Продолжаются работы по ликвидации огня. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, задымленностью, сильным и переменчивым ветром. Открытых участков горения нет. Происходит тление кустарников и травы. На данный момент производится тушение дымоточек. Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет», - резюмировали в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.





Также продолжаются работы по ликвидации природного пожара в Белагашском лесном хозяйстве на территории Бухар-Жырауского района, где произошло горение сухой травы на предварительной площади 100 га и 1,5 га леса. Пожар локализован утром 22 июня. Продолжаются работы по ликвидации. На месте задействованы 142 человека и 27 единиц техники ДЧС Карагандинской области, в/ч 52859 МЧС РК, добровольных противопожарных формирований, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.

Два дня назад поступило сообщение о возгорании сухой травы в Каркаралинском районе, в 20 км северо-западнее от села Коянды. В тушении пожара задействовали подразделения ДЧС Карагандинской области, состоящие из 44 сотрудников и 7 единиц техники. Тушить пожар помогали добровольные противопожарные формирования из 13 работников и 3 единиц техники. Общая площадь пожара по предварительным данным составила более 1500 га. Спустя сутки спасателям удалось ликвидировать природное горение.

Ранее вертолет привлекали для тушения пожара в районе озера Большой Талдыколь в столице. Пожар тушили два дня.