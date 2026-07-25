Вертолет МЧС экстренно доставил пациента из района в Уральск

Вертолет АО «Казавиаспас» МЧС Казахстана выполнил экстренную транспортировку пациента из Казталовского района Западно-Казахстанской области в многопрофильную больницу областного центра, передает агентство Kazinform со ссылкой Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Медицинская эвакуация потребовалась жителю района 1969 года рождения, который находился в тяжелом состоянии в районной больнице.

Санитарным рейсом пациента доставили в многопрофильную больницу областного центра, где ему окажут специализированную медицинскую помощь.

В МЧС отметили, что слаженные действия экипажа вертолета и медицинской бригады позволили существенно сократить время транспортировки и повысить шансы пациента на благоприятный исход лечения.

Ранее стало известно сколько экстренных вызовов обслужил Центр медицины катастроф МЧС за первые полгода 2026 года.