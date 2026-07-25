KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Вертолет МЧС экстренно доставил пациента из района в Уральск

    Вертолет АО «Казавиаспас» МЧС Казахстана выполнил экстренную транспортировку пациента из Казталовского района Западно-Казахстанской области в многопрофильную больницу областного центра, передает агентство Kazinform со ссылкой Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    авиация МЧС РК казавиаспас
    Фото: пресс-служба авиации МЧС РК

    Медицинская эвакуация потребовалась жителю района 1969 года рождения, который находился в тяжелом состоянии в районной больнице.

    Санитарным рейсом пациента доставили в многопрофильную больницу областного центра, где ему окажут специализированную медицинскую помощь.

    В МЧС отметили, что слаженные действия экипажа вертолета и медицинской бригады позволили существенно сократить время транспортировки и повысить шансы пациента на благоприятный исход лечения.

    Ранее стало известно сколько экстренных вызовов обслужил Центр медицины катастроф МЧС за первые полгода 2026 года.

    МЧС Уральск Регионы Казахстана Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор