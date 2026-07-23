Центр медицины катастроф МЧС за полгода почти 5 тыс. раз выезжал на экстренные вызовы

Почти 5 тыс. экстренных выездов, более 1,8 тыс. пострадавших и 782 госпитализированных — такие итоги работы за первое полугодие подвел Центр медицины катастроф МЧС Казахстана, передает Kazinform.

В структуре ЦМК функционируют 20 филиалов, обеспечивающих оперативное реагирование на всей территории страны.

С начала 2026 года подразделениями ЦМК было выполнено 4 942 выезда, из них 538 на дорожно-транспортные происшествия. За отчетный период экстренная медицинская помощь была оказана 1 836 пострадавшим, 782 человека госпитализированы в медицинские организации для дальнейшего лечения.

Центр медицины катастроф является специализированной организацией системы МЧС и обеспечивает круглосуточную готовность к оказанию экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и других неотложных случаях.

Значительную роль в системе экстренного реагирования играют трассовые медико-спасательные пункты. За шесть месяцев они выполнили 849 выездов, в ходе которых помощь получили 1 199 пострадавших.

Фото: МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Айтекебийском районе Актюбинской области спасатели эвакуировали 90 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту «Шымкент — Пермь».