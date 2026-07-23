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    Спасатели эвакуировали 90 пассажиров автобуса в Актюбинской области

    В Айтекебийском районе Актюбинской области спасатели эвакуировали пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту «Шымкент — Пермь», передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Спасатели эвакуировали 90 пассажиров автобуса в Актюбинской области
    Кадр из видео МЧС РК

    Транспортное средство остановилось на трассе из-за технической неисправности.

    В безопасное место были доставлены 90 человек, включая 46 детей. Среди пассажиров находились граждане Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации.

    В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники ТМСП «Карабутак».

    Пострадавших нет. Эвакуированных пассажиров разместили в кемпинге, где им обеспечили безопасные условия и необходимую помощь до продолжения дальнейшего следования.

    Напомним, 16 июля более 200 человек эвакуировали из детского лагеря из-за пожара в резервате «Семей орманы».

    Происшествия, ЧС Автобус Эвакуация Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор