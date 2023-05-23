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Вертолет «Казавиаспаса» задействовали в тушении пожара в Абайской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Мая 2023, 17:07
Вертолет «Казавиаспаса» задействовали в тушении пожара в Абайской области Кадр из видео

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за огромной нагрузки задействованы сразу два экипажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в составе первого экипажа: командир воздушного судна Мусабеков Мурат, второй пилот Базарбаев Алишер, бортмеханик Кожамжаров Сабит, бортопратор Тажикбаев Талгат.

Второй экипаж: командир воздушного судна Гончаров Евгений, второй пилот Алфеев Олег, бортмеханик-инструктор Зубенко Евгений. Инженерно-авиационный состав состоит из ведущего инженера В2 Долгова Сергея, авиатехника В1 Сазанова Дияра.


Напомним, 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы». Предварительная площадь пожара составляет 1100 гектаров.


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