Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал убийство должником полицейских и частных судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совершенствование залоговой политики банков и регулирование оценочной деятельности. В сентябре в Алматы во время принудительного выселения произошло трагическое событие, которое потрясло наше общество», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По мнению Главы государства, это преступление, которому нет никакого оправдания.

«Мы живем в правовом государстве, в котором все спорные вопросы должны решаться строго в соответствии с законом. Вершить самосуд никому не позволено», - подчеркнул Президент.

«Эта трагедия обнажила необходимость системного решения проблемы неисполнения заемщиками долговых обязательств, несовершенство, непрозрачность изъятия, реализации неадекватной оценки банками заложенной недвижимости», - заключил К. Токаев.

Напомним, 20 сентября т.г. около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. В результате погибли пять человек.

Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту дело зарегистрировано в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 - «Убийство в отношении двух и более лиц».

За данное преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.