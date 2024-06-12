Версальский дворец загорелся во Франции

Дым после пожара был замечен во вторник днем ​​на месте ремонта крыши Версальского дворца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Le Figaro.

Выброс дыма, вызванный пожаром, был замечен в Версальском дворце во вторник в 15:13 рабочими на участке ремонта крыши замка.

Пожар начался над мраморным двором королевской резиденции, уточнили в отделе связи Версальского дворца.

В социальных сетях несколько интернет-пользователей разместили видео, на которых видно, как из замка вырываются большие клубы дыма.

Пожарные оперативно вмешались. Им удалось быстро потушить пожар «ведром с водой», сообщили в пожарно-спасательной службе. Было мобилизовано около 97 пожарных. Они также остались на месте, чтобы предотвратить новые возгорания на чердаке.