Версальский дворец загорелся во Франции
Дым после пожара был замечен во вторник днем на месте ремонта крыши Версальского дворца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Le Figaro.
Выброс дыма, вызванный пожаром, был замечен в Версальском дворце во вторник в 15:13 рабочими на участке ремонта крыши замка.
Пожар начался над мраморным двором королевской резиденции, уточнили в отделе связи Версальского дворца.
В социальных сетях несколько интернет-пользователей разместили видео, на которых видно, как из замка вырываются большие клубы дыма.
Пожарные оперативно вмешались. Им удалось быстро потушить пожар «ведром с водой», сообщили в пожарно-спасательной службе. Было мобилизовано около 97 пожарных. Они также остались на месте, чтобы предотвратить новые возгорания на чердаке.
- Никаких травм и повреждений коллекций не зарегистрировано, — заявили в отделе коммуникаций Версальского дворца.