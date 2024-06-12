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    13:30, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Версальский дворец загорелся во Франции

    Версальский дворец загорелся во Франции
    Фото: Château de Versailles

    Дым после пожара был замечен во вторник днем ​​на месте ремонта крыши Версальского дворца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Le Figaro.

    Выброс дыма, вызванный пожаром, был замечен в Версальском дворце во вторник в 15:13 рабочими на участке ремонта крыши замка.

    Пожар начался над мраморным двором королевской резиденции, уточнили в отделе связи Версальского дворца.

    В социальных сетях несколько интернет-пользователей разместили видео, на которых видно, как из замка вырываются большие клубы дыма. 

    Пожарные оперативно вмешались. Им удалось быстро потушить пожар «ведром с водой», сообщили в пожарно-спасательной службе. Было мобилизовано около 97 пожарных. Они также остались на месте, чтобы предотвратить новые возгорания на чердаке.

    - Никаких травм и повреждений коллекций не зарегистрировано, — заявили в отделе коммуникаций Версальского дворца.

    Теги:
    Пожар Франция В мире Пожарные Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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