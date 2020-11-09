Вероятную причину роста заболевания коронавирусом назвал алматинский эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане свыше 116 тысяч человек заболели коронавирусом, 14 966 из которых в Алматы. Заведующий кафедрой внутренних болезней КазНМУ им. Асфендиярова кандидат медицинских наук Ахметжан Сугралиев в интервью региональной службе коммуникаций Алматы назвал вероятную причину роста заболевания коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметил, что сейчас в Европе, США стремительно растет заболеваемость коронавирусом из-за возвращения школьников, студентов в учебные заведения и нестабильности температуры окружающей среды.

«Дело в том, что более холодная погода заставляет людей находиться в теплых и тесных помещениях потенциально с плохой вентиляцией, следовательно, высок риск распространения инфекции. Более того, вирусы легче выживают в холодных условиях. В настоящее время имеются дополнительные опасения, что вирус столкнется с сезоном гриппа, который обычно начинается в конце ноября и в декабре в нашей стране», — сообщил он.

Стоит отметить, что в Казахстане учебные заведения не открывались. По мнению эксперта, наиболее вероятной причиной роста заболеваемости в нашей стране являются близкие контакты людей в закрытых помещениях с плохой вентиляцией из-за сезонного похолодания.

«Если смотреть на ежедневную статистику, то можно сказать, что ситуация в стране остается относительно стабильной, однако имеется тенденция к росту заболеваемости в РК, в частности, в Нур-Султане, Акмолинской и Павлодарской областях. Больше всего заболевших в Восточном Казахстане, в связи с чем объявлен ограничительный режим в ВКО. Но ситуация может ухудшиться в любой день, если не будут соблюдены условия санитарного режима. 31 октября 2020 года была опубликована информация о работе ночного клуба в столице страны, где одновременно развлекались и веселились полтысячи молодых людей, и никто и не вспоминал о масках и социальной дистанции, отметили в полиции», — сказал А. Сугралиев.

По мнению эксперта, подобные мероприятия могут быстро ухудшить ситуацию в стране. Согласно данным, в Европе основную массу заболевших COVID-19 в настоящее время составляют молодые люди. Эти молодые могут заразить своих пожилых родителей, у которых очень высок риск смертельного исхода.

«Недавние результаты исследования немецких ученых, опубликованные в общественной прессе, свидетельствуют о том, что основной причиной заболевания является непосредственный контакт с больным человеком или носителем вируса в местах массового скопления людей: ночные клубы, рестораны и т.д. В подобных местах не всегда соблюдаются санитарные нормы. Во время беседы в местах массового скопления во время разговора мелкие частицы секрета полости рта могут попадать в слизистые верхних дыхательных путей, глаз или рук, приводя к заражению человека», — подчеркнул он.

Вирус опасен тем, что в одном миллилитре мокроты пациента содержится до миллиона вирусов. Как известно, это контагиозная инфекция, отличающаяся от ее предшественников SARS-Cov-1 и MERS-CoV-MERS, которые также вызывали S (severe) тяжелый A (acute) острый R (respiratory) респираторный S (syndrome) — острый тяжелый респираторный (дыхательный) синдром. Эти аналогичные родственные вирусы не привели к такой пандемии, как COVID-19.

«Данная инфекция характеризуется достаточно высокой смертностью у пациентов. При этом тромботическое осложнение – основная причина смертности более чем у 50% пациентов», — добавил он.

Эксперт отметил, что коронавирус продолжает циркулировать, и с каждым днем регистрируется все больше случаев заражения. В связи с этим он еще раз напомнил жителям о соблюдении мер профилактики - надо правильно носить маски, нельзя касаться рукой на улице глаз и носа, тщательно мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и в транспорте.



