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Вернувшимся в СКО вахтовикам и студентам предложат работу на стройке

Автор:  
Олеся Жуковень
13 Мая 2020, 10:55
Вернувшимся в СКО вахтовикам и студентам предложат работу на стройке

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о нехватке рабочей силы на строительных площадках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в регионе планируют строительство и ремонт на 377 объектах.

«Уже ощущаем нехватку рабочей силы. Не хватает рабочих рук и на строительство, и на благоустройство. По Дорожной карте занятости создадим 6,5 тысячи рабочих мест. Половину должны предоставить через центры занятости. У нас по области официально зарегистрированы 14 тысяч безработных. Всем предложим, но ведь не все пойдут. Они вроде безработные, а когда предлагаешь работу, не идут», - констатировал аким области.

К. Аксакалов добавил, что работу на объектах предложат и вернувшимся из России вахтовикам, и студентам. В область вернулись уже 1600 студентов.

«Мы должны дать возможность людям заработать. Отмечу, что на экономику нашего региона карантинные меры не повлияли значительно. У нас, наоборот, есть возможность какие-то новые вещи запустить, поработать над импортозамещением. Например, будем производить бумагу. Готовы документы на получение кредита в размере 11,5 млрд тенге. Это хороший проект, как раз импортозамещение. У нас много чего не хватает. Будем над этим работать», - отметил К. Аксакалов.


Северо-Казахстанская область   Строительство   Занятость  
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