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    15:15, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Вернуть населению неосвоенные пастбищные земли поручил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил вернуть населению неосвоенные пастбищные земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство и областные акимы совместно с органами прокуратуры должны начать работу по возврату неосвоенных пастбищных земель жителям аулов. Надо особое внимание уделить этому вопросу. Эту работу надо проводить не только в рамках поручений Президента, а на постоянной основе», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Ранее Глава государства поручил ввести временный запрет на вывоз кормов.

    «Я поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» оперативно рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов. Для поддержки наиболее пострадавших фермеров, Правительству, акимам, институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделения дополнительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в неблагополучных регионах», - подчеркнул Касым-Жомарт.




    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Астана Главная Видео Общество для mail.ru
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