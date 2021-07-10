Вернуть населению неосвоенные пастбищные земли поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил вернуть населению неосвоенные пастбищные земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство и областные акимы совместно с органами прокуратуры должны начать работу по возврату неосвоенных пастбищных земель жителям аулов. Надо особое внимание уделить этому вопросу. Эту работу надо проводить не только в рамках поручений Президента, а на постоянной основе», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Ранее Глава государства поручил ввести временный запрет на вывоз кормов.

«Я поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» оперативно рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов. Для поддержки наиболее пострадавших фермеров, Правительству, акимам, институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделения дополнительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в неблагополучных регионах», - подчеркнул Касым-Жомарт.





