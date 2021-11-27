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Вернулась за документами: 75-летнюю пенсионерку спасли из пожара в Акмолинской области

27 Ноября 2021 04:00
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Вернулась за документами: 75-летнюю пенсионерку спасли из пожара в Акмолинской области

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области при пожаре была спасена 75-летняя пенсионерка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, только благодаря оперативным действиям пожарных огонь не перекинулся с хозяйственных построек на дом.

«Я был дома, постучали в окно, говорят – у вас дым, мы все выбежали, начали вызывать пожарных. Бабушка тоже выскочила, а потом вспомнила, что нужны документы, вот она и побежала назад», - поделился муж пенсионерки.

На место пожара выезжали 11 сотрудников ДЧС и две единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

«Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает гостям и жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности сможет сохранить жизнь вам и вашим близким», - добавили спасатели.




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#Акмолинская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Оксана Матасова

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