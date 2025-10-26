Водитель высшего разряда Канат Бельдеубаев: Руль — не просто работа, а дело всей жизни

Уже более 20 лет он безупречно управляет служебным автобусом, доставляя сотрудников на работу и обратно, сопровождая делегации и выполняя самые ответственные поручения. Коллеги говорят о нем просто: «Надежный, как швейцарские часы. Молчун, но всегда поможет».

Любовь к технике у Каната с детства. Родом он из Акмолинской области, где с малых лет помогал отцу ремонтировать машину, а подростком уже водил трактор и комбайн в совхозе. Выбор профессии для него был очевиден: руль стал не просто инструментом, а делом жизни.

В 2004 году, в возрасте 24 лет, он устроился водителем в автохозяйство ХОЗУ Парламента РК. За два десятилетия сменилось название организации, вырос его профессиональный разряд, но неизменными остались трудолюбие, ответственность и любовь к делу.

Каждое день Канат встает в 05.00, чтобы вовремя собрать пассажиров и доставить их на службу. Вечером он снова за рулем, встречает коллег, отвозит их домой. Помимо ежедневных маршрутов, участвует в обеспечении транспортных заявок и встрече официальных делегаций.

Канат — не только мастер своего дела, но и наставник для молодежи. Новички всегда могут рассчитывать на его совет и помощь.

За годы работы он заслужил глубокое уважение коллег и руководство организации.

Фото: Управление делами Президента РК

В жизни Канат руководствуется простыми, но важными принципами.

— Каждый мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Сыновей у меня четверо, деревьев тоже достаточно. Осталось построить дом — и это будет следующий этап моей жизни, — говорит он с улыбкой.

Хотя Канат скучает по родному аулу, он понимает, что в столице у его детей больше возможностей для образования и развития.

— Когда сыновья вырастут и встанут на крыло — тогда займусь своими мечтами. А пока буду работать, — делится он.

История Каната Бельдеубаева — это пример верности профессии, трудового достоинства и человеческой скромности. Именно на таких людях держится настоящая сила страны.

В Год рабочих профессий важно говорить о тех, кто каждый день честно делает свое дело, вкладывая в него душу — как это делает водитель Канат Бельдеубаев.