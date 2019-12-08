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«Вернитесь с Токио только с победой» - Жаксылык Ушкемпиров открыл Кубок конфедерации-2019
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось открытие Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С приветственной речью выступили заместитель акима города Ерлан Кожагапанов, Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.
«В 1976 году в этом же Дворце спорта я стал впервые чемпионом Советского союза, поэтому здесь у меня только теплые воспоминания. Желаю молодым достичь моего успеха, стать победителями предстоящей Олимпиады в Токио. Я всегда верю молодым и желаю вам крепкого здоровья, всего наилучшего, больших побед. Вернитесь с Токио только с победой», - сказал Жаксылык Ушкемпиров.
В свою очередь заместитель акима Ерлан Кожагапанов от имени акима города и жителей выразил благодарность Президенту НОК РК Тимуру Кулибаеву за развитие всех основных видов спорта на одной площадке.
Кроме того, всех гостей турнира поприветствовали заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Аскар Есимов, генеральный директор НОК РК Нурлан Ногербек и организатор турнира Бахытбек Хамит.
«Мы проводим этот турнир уже четвёртый год подряд в Алматы. В этом году наш призовой фонд был увеличен. Добавлен новый олимпийский вид спорта - каратэ. С этого года начали выплачивать призовые всем командам за 1,2,3 места. Раньше только одна команда получала (за первое место - прим.автор). Для нас этот турнир особенный. Здесь мы определяем резервистов национальной сборной», - заметил Нурлан Ногербек.
Отметим, клубок конфедерации проводится во Дворце спорта имени Баулана Шолака по 6 видам спорта как, бокс, борьба, қазақ күресі, дзюдо, карате и таэквондо. Общий призовой фонд турнира - 165 млн тенге.
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